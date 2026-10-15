ВСУ получат больше британских ракет Storm Shadow / © Getty Images

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Великобритания передает Украине дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, которые украинские военные могут использовать для поражения российских объектов, вовлеченных в атаки на гражданскую инфраструктуру. Лондон стремится усилить возможности ВСУ в преддверии зимы, когда Россия наращивает ракетные и беспилотные удары по Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с деталями поставок.

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Что известно о новых поставках Storm Shadow

Вопросы передачи дополнительных ракет обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время встречи в Лондоне 14 октября. По данным собеседников Bloomberg, говоривших на условиях анонимности, поставки не объявляли публично. Британское правительство отказалось комментировать эту информацию.

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Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow с 2023 года. Сначала их разрешали применять только против целей на территории Украины. В конце 2024 года украинские военные впервые использовали эти ракеты для ударов по военным объектам непосредственно в России.

По словам источников издания, Лондон считает такие удары оборонительными, если их целями являются российские объекты, задействованные в атаках на гражданское население и инфраструктуру Украины.

Количество ракет Storm Shadow, которые Великобритания уже передала Украине в течение полномасштабной войны, официально не разглашали. Лондон также не сообщил, сколько ракет входит в новую партию.

Чем Storm Shadow важны для украинской армии

Storm Shadow — это британские крылатые ракеты воздушного базирования, производимые компанией MBDA. Они предназначены для высокоточного поражения важнейших военных и промышленных объектов.

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Дальность полета ракет превосходит 250 км. Они двигаются на большой скорости вблизи земной поверхности, что затрудняет их обнаружение и перехват российской противовоздушной обороной.

Благодаря этим характеристикам Storm Shadow позволяют украинским военным наносить удары по целям вдали от линии фронта. Речь идет, в частности, об объектах, которые Россия использует для обеспечения своей военной кампании.

По данным Bloomberg, Россия в последние недели увеличила производство реактивных беспилотников и ракет для усиления атак на Украину. Британская сторона считает, что у Киева должны быть средства для противодействия этим ударам.

Почему Лондон не поддерживает требования США по прекращению ударов по РФ

Дополнительная поставка ракет происходит на фоне разногласий между Великобританией и администрацией президента США Дональда Трампа по поводу украинских ударов по российской территории.

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Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Трамп объяснял свою позицию, в частности, необходимостью сдерживать рост цен на топливо для американских потребителей. Однако Украина возобновила удары по российским НПЗ в четверг, 15 октября, на фоне продолжающихся российских атак на украинские энергетические объекты.

Еще одним источником напряжения стала объявленная Трампом договоренность с российским президентом Владимиром Путиным по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок, а также проблемы с доступом украинских военных к военной версии спутниковой системы SpaceX.

Во время интервью программе Piers Morgan Uncensored Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за последних решений Вашингтона. По данным Bloomberg, британская сторона не разделяет позицию США по поводу необходимости остановить украинские удары, если Россия продолжает атаковать Украину.

Таким образом, Лондон продолжает поддерживать дальнобойные возможности ВСУ, в то же время считая удары по российским военным объектам ответом на атаки против украинской гражданской инфраструктуры.

Как Великобритания расширяет военную поддержку Украины

В октябре 2025 г. украинские военные уже применяли Storm Shadow для поражения российских объектов военно-промышленного комплекса. В частности, 21 октября ВСУ сообщили об ударе по Брянскому химическому заводу, где производили порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива. По данным Генштаба, ракеты Storm Shadow поразили Брянский химзавод, преодолев российскую систему противовоздушной обороны.

В июле 2026 года стало известно, что Франция передала Украине техническую документацию на крылатую ракету SCALP-EG — французскую версию Storm Shadow. Это открыло возможность лицензионного производства ракет на украинских предприятиях, хотя сроки запуска производства не называли. Договоренности также предусматривали возможность изготовления других видов французского вооружения в Украине, что может стать одним из направлений расширения собственных оборонных возможностей страны.

Накануне, 14 октября 2026 года, во время визита Владимира Зеленского в Лондон британские власти также подтвердили ускорение поставки более 5000 ракет LMM в течение следующих четырех лет. На эту программу предусмотрено 1,6 млрд фунтов стерлингов. Кроме этого, Лондон объявил о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны стоимостью 45 млн фунтов и подготовке новых санкционных мер против России. LMM, в отличие от Storm Shadow, имеют важное значение для перехвата воздушных целей, в частности, реактивных беспилотников.

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