Сюрприз для украинцев: в немецких школах будут учить еще один иностранный язык

Украинский язык в школах вводится с учетом большой группы из около 20 000 школьников-беженцев из Украины.

В следующем учебном году украинский язык будет предложен как второй иностранный для изучения в школах федеральной земли Гессен в Германии.

Об этом сообщили на сайте министерства культуры и образования земли Гессен.

Украинский язык в школах вводится из-за большой группы из около 20 000 школьников из Украины, которые после полномасштабного вторжения РФ стали беженцами вместе со своими семьями и проживают в этой федеральной земле Германии. Кроме того, более 300 украинских учителей сейчас преподают в школах Гессена.

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“Мы не должны уставать поддерживать Украину. Мы хотели бы предложить многим молодым людям и учителям из Украины еще более сильные образовательные и карьерные перспективы на основе их индивидуальных талантов, в том числе для восстановления собственной страны, а также послать четкий сигнал солидарности в трудные времена”, – прокомментировал это решение Армин Шварц, министр культуры и образования в пятницу, 24 мая

До сих пор для многих украинских молодых людей было проблемой то, что их переезд в Германию часто приводит к тому, что они разрывают свой путь обучения. Кроме английского, обычно изучаемого в Украине как первый иностранный язык, начиная с начальной школы, украинские дети-беженцы должны за короткое время изучить курс немецкого языка. Единственным возможным вторым иностранным языком для старших классов средней школы был бы русский, который, как язык врага, не является выбором для большинства украинцев.

Введение украинского языка как второго иностранного может привести к адекватному обучению с высшей квалификацией. Для многих квалифицированных профессий требуется аттестат об окончании средней школы, требующий владения вторым иностранным языком.

В Гессене школьникам предлагают широкий спектр иностранных языков – английский, французский, латынь, испанский, итальянский, русский, китайский, польский, арабский, португальский и древнегреческий. Сейчас идет школьный тест турецкого языка.

Напомним, сознательные украинцы в оккупации продолжают бороться за свою идентичность – говорить по-украински и учить родной язык. Конечно, это очень раздражает российских окупантов.

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