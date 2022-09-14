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Сюрприз не для нас, а для РФ: в Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ было неожиданным для Кремля

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Сюрприз не для нас, а для РФ: в Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ было неожиданным для Кремля

Фото: Associated Press

Но российские силы все еще массово присутствуют в Украине.

В Пентагоне заявили, что некоторые российские силы перешли из Харьковской области на территорию России.

Об этом на брифинге заявил генерал Пэт Райдер, пишет CNN.

"Мы видели, как ряд российских войск, особенно на северо-востоке, в Харьковской области, пересекли границу назад в Россию, когда они отступили в результате украинского контрнаступления", — отметил спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

Но российские силы все еще массово присутствуют в Украине, сказал Райдер.

По его словам, США не были удивлены тем, что украинские войска так быстро перешли в контрнаступление.

"Но судя по сообщениям, которые Пентагон имеет относительно ответных действий российских оккупантов, это вероятно, стало неожиданностью именно для россиян", — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее глава Пентагона заявил, что восхищен успехами контрнаступления ВСУ возле Харькова и Херсона.

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