Сюрприз от США ко Дню Независимости и угроза затяжной войны: главные новости ночи 24 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 24 августа:
- США планируют объявить о предоставлении дополнительной военной помощи на $3 млрд. Читать далее –>
- Глава испанского Минобороны предупредила, что война в Украине будет "долгой, очень тяжелой и очень жестокой". Читать дальше –>
- Во время воздушной тревоги на ночь 24 августа в двух районах города Запорожья раздались взрывы. Читать дальше –>
- Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку". Читать дальше –>
- Судно Axioma российского миллиардера, попавшего под санкции после нападения России на Украину, было пущено с молотка. Читать дальше –>
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