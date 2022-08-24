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Сюрприз от США ко Дню Независимости и угроза затяжной войны: главные новости ночи 24 августа

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Сюрприз от США ко Дню Независимости и угроза затяжной войны: главные новости ночи 24 августа

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 24 августа:

  • США планируют объявить о предоставлении дополнительной военной помощи на $3 млрд. Читать далее –>
  • Глава испанского Минобороны предупредила, что война в Украине будет "долгой, очень тяжелой и очень жестокой". Читать дальше –>
  • Во время воздушной тревоги на ночь 24 августа в двух районах города Запорожья раздались взрывы. Читать дальше –>
  • Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку". Читать дальше –>
  • Судно Axioma российского миллиардера, попавшего под санкции после нападения России на Украину, было пущено с молотка. Читать дальше –>

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