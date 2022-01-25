"Сюрпризов не будет": Госдеп США проинформировал Киев о содержании ответа Москве о "гарантиях безопасности"

"Сюрпризов не будет": Госдеп США проинформировал Киев о содержании ответа Москве о "гарантиях безопасности"

В Кремль этот документ пока не направили.

В США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и поинформировали украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, трансляция которого велась на странице ведомства в Twitter.

"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет”, — заявил он.

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При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, "не удивит Москву".

"Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы сообщим", — заметил он.

Письменные ответы на предложения россиян в США не намерены публиковать. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на этот счет ранее пояснила, что такие документы являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.

Ожидается, что американская сторона ответит письменно на этой неделе параллельно с предложениями НАТО, о которых Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг уже рассказал.

Напомним, ранее США подтвердили намерение направить России письменный ответ на ее "предложения по гарантиям безопасности" в Европе и подчеркнули, что документ будет обязательно учитывать позицию союзников и партнеров США в Европе.

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