"Сюрпризы" для НАТО: адмирал рассказал, чему ВСУ обучают Альянс

Боец ВСУ

Реклама

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне объяснил, каким образом Альянс интегрирует украинский боевой опыт, полученный в ходе войны с Россией, в свою официальную доктрину. Он также назвал Украину «поставщиком безопасности».

Об этом адмирал рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Драгоне подтвердил, что утверждения о роли украинских военных в совместных учениях с НАТО в значительной степени соответствуют реальности — они нередко выступают не как ученики, а как наставники.

Реклама

«В значительной степени. Это очень распространенная практика. Иногда они выступают в роли „красной команды“ (условного противника) в учениях по борьбе с дронами. И должен сказать, нас ждали сюрпризы, потому что они проявили себя как очень серьезный «противник», — рассказал адмирал.

По его словам, дальнейшее развитие такого взаимодействия способно существенно усилить оборонные возможности Альянса, в частности в противодействии беспилотникам.

Также Драгоне отметил общую эволюцию роли Украины — от страны, потребляющей безопасность, к государству, которое ее обеспечивает. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Киев продолжает передавать партнерам значительный практический опыт через Объединенный центр анализа, обучения и образования (JATEC).

«Мы получаем и усваиваем ваши уроки. Посмотрите на их действия в Персидском заливе, где они помогали местным странам отражать воздушные атаки Ирана. Так что теперь они действительно являются поставщиками безопасности», — отметил председатель военного комитета НАТО.

Реклама

Напомним, в феврале стало известно, что на учениях Hedgehog 2025 в Эстонии группа из 10 украинских бойцов за полдня условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла 30 ударов по силам НАТО, оставшись незамеченной. Используя дроны и систему Delta с искусственным интеллектом, украинцы за день «ликвидировали» два батальона, которые действовали по устаревшим доктринам без надлежащей маскировки. Эстонские специалисты назвали результаты для НАТО ужасными, отметив, что украинский опыт выявил критическую неготовность западных войск к условиям современного «прозрачного» поля боя.