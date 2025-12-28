ТСН в социальных сетях

Сызрань в России атаковали беспилотники: в городе взрывы и перебои со светом и отоплением

В городе Сызрань Самарской области РФ с вечера 27 декабря фиксируют атаку беспилотников.

Атака БпЛА на Сызрань

Атака БпЛА на Сызрань / © Укринформ

Город Сызрань в Самарской области России с вечера 27 декабря находится под атакой беспилотников.

Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на сообщения местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы в Сызрани были слышны еще до полуночи 28 декабря. Громкие звуки раздавались в центральной и южной частях города. Также сообщается о включении сирен воздушной тревоги.

Параллельно в аэропорту Курумоч, расположенном в Самарской области, был введен план Ковер. Аэродром временно прекратил прием и отправку авиарейсов.

Впоследствии в местных пабликах начали появляться видео возможных попаданий. По предварительным данным, удар мог прийтись по электроподстанции. После этого часть жителей Сызрани сообщила об исчезновении электроснабжения и перебоях с теплом в домах.

Кроме того, в российских соцсетях распространяется информация о возможном поражении местного нефтеперерабатывающего завода. Официальные власти РФ эту информацию пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

Мы ранее информировали, что с августа по конец ноября этого года Украина совершила 77 успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, погрузочные терминалы, трубопроводы и танкеры.

