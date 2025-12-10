НПЗ / Иллюстративное фото / © Associated Press

В России Сызранский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти 5 декабря после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Украина и Россия продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, ведь переговорный процесс не продвигается.

В ВСУ сообщили, что в ночь на 5 декабря были осуществлены дальнобойные атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и по порту Темрюк в Краснодарском крае.

По информации источников, дроны попали в установку атмосферно-вакуумной перегонки CDU-6 — ключевой элемент технологического процесса. Это оборудование уже повреждали в результате аналогичной атаки в августе, после чего ремонт длился две недели.

Один из источников отмечает, что новые восстановительные работы могут затянуться примерно на месяц.

Компания «Роснефть», которая владеет предприятием, не предоставила комментариев на запрос журналистов.

По словам представителей отрасли, прошлогодние объемы переработки нефти на Сызранском НПЗ существенно отставали от проектных показателей — около 90 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 4,3 млн тонн в год.

Предприятие за это время изготовило 800 тыс. тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тыс. тонн мазута.

Напомним, 5 декабря Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Сызранского НПЗ в Самарской области РФ. По предварительной информации, поражена одна из установок завода, что повлекло пожар.