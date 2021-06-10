Сжег Киев и стал покровителем радиационных войск: главному храму ВС РФ передали икону князя Боголюбского

Главный военный храм России заложили в конце сентября 2018 года.

В четверг, 10 июня, в России особый день — главному храму Вооруженных сил РФ передали икону с образом владимирского князя Андрея Боголюбского, который организовал первое в истории Руси ограбление Киева и сжег город.

Об этом пишут российские СМИ.

Стоит отметить, что Андрей Боголюбский в России является святым благоверным, а с 2020 года еще и покровителем войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Небесного покровителя войск своим указом от 24 июня 2020 года определил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В России князя описывают как талантливого государственного и военного деятеля, который занимался строительством храмов как и его отец Юрий Долгорукий и дед Владимир Мономах. Он был канонизирован русской православной церковью около 1751 года в лике благоверного.

На самом деле он известен тем, что организовал первое в истории Руси ограбление Киева во главе большой армии 11 северных князей в 1169 году.

Напомним, в России к 75-летию победы во Второй мировой войне решили построить храм для ВС РФ, который почти год назад, 14 июня 2020 года, освятил сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Новости мира: в церкви Святого Клеменса на алтарной картине изображена Богоматерь в джинсах и свитере

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку