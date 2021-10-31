"Таблетки не усыпляют": пара из РФ публикует в ТикТок издевательские видео немощной бабки с деменцией

"Таблетки не усыпляют": пара из РФ публикует в ТикТок издевательские видео немощной бабки с деменцией

Блоггеры ссорят бабушку и проводят "прямые эфиры".

Молодая пара из российского Челябинска собирает ругательства и репосты, снимая для TikTok больную деменцией 88-летнюю бабушку.

Об этом уже написали ряд РосСМИ.

Пара ведет блог, в котором рассказывает, как "ухаживает за больной бабушкой". Но особой заботы на самом деле не видно. На одном из видео блоггер ругает старуху за то, что та сняла постельное белье с дивана.

Сама бабушка протестует: "Зачем это ты? Не нужно..."

Бабушка даже пытается отмахнуться от камеры телефона. Но девушку не остановить. "Зачем ты это сделала? Зачем это сделала? — поучительно наседает она".

В других роликах блоггер показывает, что осталось от микроволновки, которую сожгла старушка. Демонстрирует, как бабушка оторвала пару декоративных плиток из стены на кухне и одну доску обналички из дверей. Жалуется на то, что бабушка закрывает дверь в ванную, что мешает коту ходить в туалет.

Эта история впервые прогремела еще в июле. По соцсетям разлетелась запись, как девушка эмоционально, а порой с гневом и сарказмом жалуется, насколько тяжело жить рядом с страдающей деменцией бабушкой. Из роликов известно, что бабушка работала учительницей географии.

Тем временем в полиции только обещали разобраться в ситуации.

"Сотрудниками полиции будет проведена проверка размещенной информации в сети Интернет с установлением всех обстоятельств и участников с принятием процессуального решения", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД в Челябинской области.

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