Таблетки от укачивания превращают людей в "зомби": медики назвали симптомы

Таблетки от укачивания оказались опасными

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Препарат скополамин, также известный как «дыхание дьявола», используется в медицине для предотвращения укачивания и тошноты. Но этот препарат также обладает другим, более опасным свойством.

Не так давно скополамин стал очень востребован в преступном мире, особенно в некоторых частях Южной Америки. Его используют как вещество, которое может стирать память и лишать свободы воли, пишет Science Alert.

Большинство случаев неправомерного применения скополамина поступает из таких стран как Колумбия, но и подобные случаи в Европе не новые. В частности, в 2015 году в Париже были арестованы три человека, которые использовали препарат для ограбления, чтобы превратить свои жертвы в послушных «зомби». Также в 2019 году в Великобритании было зафиксировано первое убийство, связанное со скополамином.

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Скополамин, также известный под названием гикозин, является тропановым алкалоидом — это растительное соединение, встречающееся в семействе пасленовых (Solanaceae). Век назад коренные общины Южной Америки использовали его для проведения духовных ритуалов из-за его сильного психоактивного воздействия.

В современном же мире скополамин назначают для предотвращения укачивания, тошноты, рвоты и мышечных спазмов. Также препарат снижает выработку слюны перед операцией.

Известно, что скополамин блокирует нейротрансмиттер ацетилхолин, играющий жизненно важную роль в памяти, обучении и координации. Именно его блокировка помогает подавить тошноту, прерывая сигналы от вестибулярной системы. Но у этого препарата, как и у многих других, есть побочные эффекты, особенно если его использовать в больших дозах и вне клинических условий.

Этот препарат нарушает холинергическую систему человеческого организма, которая является главной в формировании и извлечении воспоминаний. Поэтому скополамин может повлечь за собой временную, но достаточно сильную потерю памяти, за что его и полюбили преступники.

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Способность стирать память, часто описывается как «зомбирование». Жертвы часто жалуются на спутанность сознания, галлюцинации и полную потерю контроля.

Ученые предупреждают, что после перорального приема препарат действует быстро и выводится из организма в течение 12 часов, что затрудняет его выявление в крови. Признаки отравления скополамином включают учащенное сердцебиение, сухость во рту и красноту кожи, нечеткость зрения, спутанность сознания и дезориентацию, галлюцинации и сонливость.

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