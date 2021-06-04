Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Таджикистан наращивает войска на границе с Кыргызстаном — Пограничная служба КР

Таджикистан наращивает войска на границе с Кыргызстаном — Пограничная служба КР

Министерство обороны Киргизстана

Ночью таджикская сторона оставила на неописанном участке контейнер.

На границе Таджикистана и Кыргызстана утром в пятницу, 4 июня, фиксируют напряженную ситуацию.

Об этом со ссылкой на пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана сообщает "АКИpress".

Отмечается, что ночью в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области "таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы и отошла от него на 600 метров".

Устанавливать контейнер таджикская сторона начала около трех часов ночи по местному времени, "зайдя в глубь территории Кыргызстана на расстояние до тысячи метров".

Кроме того, по информации пограничников, с таджикской стороны наблюдается "скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике".

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта, — говорится в сообщении. — Подразделения ПС ГКНБ, дислоцированные на киргизско-таджикской границе, перешли на усиленный вариант несения службы".

Как сообщалось, 28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными.