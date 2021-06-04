Таджикистан наращивает войска на границе с Кыргызстаном — Пограничная служба КР

Ночью таджикская сторона оставила на неописанном участке контейнер.

На границе Таджикистана и Кыргызстана утром в пятницу, 4 июня, фиксируют напряженную ситуацию.

Об этом со ссылкой на пограничную службу Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана сообщает "АКИpress".

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Отмечается, что ночью в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области "таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы и отошла от него на 600 метров".

Устанавливать контейнер таджикская сторона начала около трех часов ночи по местному времени, "зайдя в глубь территории Кыргызстана на расстояние до тысячи метров".

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Кроме того, по информации пограничников, с таджикской стороны наблюдается "скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике".

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта, — говорится в сообщении. — Подразделения ПС ГКНБ, дислоцированные на киргизско-таджикской границе, перешли на усиленный вариант несения службы".

Как сообщалось, 28 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными.

Также читайте Кыргызстан заявил о передвижении техники Таджикистана к границе: обстреливают дома людей Конфликт начался после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Главный" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять камеру, но таджики отказались. Стороны начали забрасывать друг друга камнями, а вскоре началась стрельба. Обострение на таджикско-киргизской границе происходят периодически. Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан, читайте в материале ТСН.ua. Новости мира: на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном раздаются выстрелы, несмотря на договоренности

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