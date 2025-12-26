Таиланд и Камбоджа начали переговоры по прекращению боев

Камбоджа и Таиланд начали переговоры / © Associated Press

На пограничном контрольно-пропускном пункте в среду, 24 декабря, представители Таиланда и Камбоджи начали четырехдневные переговоры, главной целью которых является прекращение столкновений между двумя странами.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, встреча в тайской провинции Чантабури оказалась под угрозой срыва после того, как камбоджийская сторона настояла на перенесении переговоров на нейтральную территорию.

В то же время правительство Камбоджи обнародовало фотографию двух делегаций в скромно обустроенном переговорном зале и заявило, что встреча все же стартовала. Ее целью, по словам официального Пномпеня, является «обеспечить прекращение боевых действий», восстановить стабильность и «способствовать быстрому возвращению к нормальной жизни».

В этом месяце давний пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей снова обострился, что привело к срыву предыдущего перемирия. По имеющейся информации, в результате боевых действий погибли более 40 человек, а около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ожидается, что переговорный процесс продлится до 27 декабря. Спикер Министерства обороны Таиланда Сурасант Конгсири заявил журналистам, что Бангкок «очень надеется, что у встречи будут положительные результаты».

В то же время он отметил, что успех переговоров будет напрямую зависеть от искренности камбоджийской стороны — как в заявлениях, так и в конкретных действиях.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с лидерами Таиланда и Камбоджи, которые вроде бы договорились прекратить боевые действия на границе и вернуться к соглашению о прекращении огня.

Мы ранее информировали, что Таиланд ударил авиацией по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами.