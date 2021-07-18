Таиланд усилил карантин на фоне рекордной смертности от коронавируса

Таиланд усилил карантин на фоне рекордной смертности от коронавируса

Лишь 5% тайцев считают полностью привитыми от коронавируса.

В Таиланде усилили карантин и анонсировали новые ограничения, поскольку суточное количество случаев заболевания COVID-19 в стране превысило 10 тысяч, а число новых смертей в субботу достигло рекордных 141.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что всплеск с апреля перегрузил больницы, подорвал экономику и поставил под сомнение планы по восстановлению туризма.

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"Хочу, чтобы все осознали необходимость скорейшего введения более строгих мер. Мы все можем пострадать и почувствовать множество неудобств", — написал премьер-министр Прают Чан-Оча на своей странице в Facebook.

Случаи заражений особенно увеличиваются в Бангкоке и прилегающих провинциях. В связи с этим правительство запретило любые собрания и мероприятия, которые могут способствовать распространению коронавируса, в частности антиправительственные митинги, которые критикуют действия премьера во время пандемии.

Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 40 тысяч тайских батов (1 220 долларов).

По словам Праюта, вскоре в стране введут дополнительные меры, направленные на максимальное ограничение мобильности людей, закрытие практически всех второстепенных мест и работу из дома.

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Чтобы ослабить давление на больницы, людям могут позволить проверяться на коронавирус дома с помощью наборов для тестирования.

Также правительство стремиться ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca местного производства, поскольку стране не хватает препарата для собственных нужд.

"Правительство ускорит получение как можно большего количества вакцин отовсюду, и мы никогда не препятствовали частному сектору получать альтернативные вакцины", — отметил Прают.

Заметим, что 15% населения страны уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, и только 5% тайцев считаются полностью привитыми.

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Ранее премьер объявил о планах разрешить с середины октября въезд вакцинированным путешественникам, не требуя от них карантина по прибытии. С 1 июля правительство снова открыло остров Пхукет для полностью вакцинированных туристов.

С начала пандемии в Таиланде зарегистрировали 391 989 случаев заболевания коронавирусом, 3 240 из которых оказались летальными.

Как сообщалось, в Таиланде среди работников большой строительной площадки зафиксировали семь случаев заражения двумя штаммами коронавируса одновременно. Работники подхватили варианты "Альфа" и "Дельта".

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