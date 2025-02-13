Таинственная "мама с драгоценностями" наконец-то идентифицирована через 43 года после убийства – фото

Убитую женщину, которую прозвали "мамой с драгоценностями", наконец-то идентифицировали спустя десятилетие после ее смерти.

В 1982 году в городе Локсахатчи, штат Флорида, США, агент по недвижимости обнаружил останки умершей женщины. Она погибла в результате выстрела в голову, и ее смерть была признана убийством, пишет Unilad.

В то время о жертве было мало информации, кроме того, что она была белой женщиной и что ей было примерно от 24 до 34 лет. Также считалось, что неизвестная женщина была матерью и родила одного или двух детей.

Полиция пыталась собрать данные об убитой матери и составить ДНК-профиль, но так и не смогла ее идентифицировать.

Леона Джин Келлер / Фото: Othram

Женщина же получила прозвище "мама с драгоценностями" из-за найденных на ней украшений — "серебряное кольцо на мизинец в форме сердца ручной работы, золотое ожерелье в виде якоря с поворотом на 180 градусов, наручные часы, кольцо с четырьмя маркизами и бриллиантовое кольцо".

Украшения убитой женщины / Фото: CW34

Дело долгое время оставалось холодным, пока в 2021 году офис шерифа округа Палм-Бич не объединился с Othram – американской корпорацией, специализирующейся на судебно-генетической генеалогии.

С помощью современных технологий женщину наконец-то идентифицировали как Леону Джин Келлер, которой было 37 лет, когда она скончалась.

Othram использовала образец ДНК человека, который, как считается, был связан с Келлер, что позволило идентифицировать ее через 43 года после смерти.

Оригинальные доказательства, взятые еще в 1980-х, также были переданы корпорации, что помогло им создать более полный ДНК-профиль.

"Судебно-медицинские доказательства были переданы в лабораторию Othram в Вудлендсе, штат Техас, где ученые успешно разработали экстракт ДНК по этим доказательствам", — объясняется в прессрелизе. "С помощью секвенирования генома судебной экспертизы был создан комплексный ДНК-профиль неизвестной женщины. Затем команда судебно-генетической генеалогии Othram использовала этот профиль в генеалогическом поиске, который привел к новым зацепкам в отношении женщины. Эти зацепки были предоставлены следователям, которые начали дальнейшее расследование".

Леона Джин Келлер / Фото: Othram

Эти зацепки помогли инвесторам найти возможных родственников Келлера, что в результате привело к ее положительной идентификации.

Дело Келлер является 36-м случаем в штате Флорида, когда официальные лица публично идентифицировали личность с помощью технологии, разработанной компанией Othram.

Напомним, жертва автокатастрофы, которая потеряла крошечную дочь, скончалась после 33-летней комы. Женщина ушла из жизни в возрасте 60 лет.

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