Таинственная миссия в космосе: SpaceX запустила секретные военные спутники США

SpaceX запускает загадочную военную миссию

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Вечером 6 ноября 2026 года компания SpaceX вывела на орбиту засекреченный груз в рамках миссии USSF-432 по заказу Космических сил США.

Ракету Falcon 9 запустили с базы Ванденберг в Калифорнии в 16:48 по местному времени (00:48 по Гринвичу 7 ноября). В отличие от коммерческих миссий, ни SpaceX, ни Пентагон не раскрыли никаких деталей о назначении, весе или конечной орбите космического аппарата, пишет Тhe Daily Galaxy.

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Таинственный запуск и прекращение трансляции

Секретность сопровождала весь процесс запуска. Приблизительно через 10 минут после старта SpaceX выключила прямую трансляцию. Зрители увидели лишь начальный этап полета и успешную посадку первой ступени ракеты (бустера 1095 г.) на автономную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Для этой многократной степени это был уже восьмой полет.

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В то же время, вторая степень с таинственной полезной нагрузкой продолжила движение в темноту космоса без каких-либо подтверждений относительно успешности развертывания аппарата.

Этот запуск стал уже 14-й миссией в сфере национальной безопасности США для ракет Falcon 9 в 2026 году, что подчеркивает растущую зависимость оборонного сектора США от частного космического гиганта.

На что намекает траектория полета?

Несмотря на строгую секретность, аналитики космических запусков с портала NextSpaceflight.com выдвинули гипотезу о назначении груза, исследовав зоны падения ступеней ракеты.

По их информации, траектория и зоны сброса оборудования миссии USSF-432 точно совпадают с предварительными запусками спутников Starlink Group 15 на низкую околоземную орбиту.

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«Вероятно, это партия засекреченных спутников для программы Космических сил США по разведке и целеуказанию (SBST), построенных на базе военной платформы SpaceX Starshield», — отмечают специалисты NextSpaceflight.

Если эта теория подтвердится, то запуск является частью новой оборонной стратегии США: вместо использования нескольких крупных и уязвимых спутников военное ведомство разворачивает разветвленную сеть из сотен мелких разведывательных аппаратов. Пока официальные представители США оставляют эти предположения без комментариев.

Отметим, что запуск является частью масштабного секретного проекта SpaceX и Пентагона по созданию сети военных спутников Starshield — специальной версии Starlink для оборонных нужд США. Вместо использования единичных и ценных аппаратов, Космические силы США переходят на развертывание сотен мелких спутников на низкой околоземной орбите, что обеспечивает бесперебойную разведку, защищенную связь и скорейшее целеуказание даже в случае атаки врага на орбитальную группировку.

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