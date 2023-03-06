Таинственная смерть 14-летней украинки в Британии: в МИД прокомментировали трагедию

Смерть 14-летней девушки из Украины в южном Девоне в Великобритании, где ее нашли без сознания, подтвердил украинский МИД и сообщил, что расследование уже продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина.

В Министерстве сообщили, что будут сотрудничать с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств гибели украинки.

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"МИД Украины информирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными", — информируют в МИД.

Напомним, полиция Великобритании сообщила, что в графстве Девон нашли без сознания на пляже 14-летнюю девушку из Украины. Ее пытались спасти местные медики, но усилия были тщетными. В полиции отметили, что сообщили о трагедии ближайших родственников девушки.

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