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Таинственная смерть 14-летней украинки в Британии: в МИД прокомментировали трагедию

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Таинственная смерть 14-летней украинки в Британии: в МИД прокомментировали трагедию

Фото: pixabay.com

МИД подтвердил гибель девушки из Украины.

Смерть 14-летней девушки из Украины в южном Девоне в Великобритании, где ее нашли без сознания, подтвердил украинский МИД и сообщил, что расследование уже продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина.

В Министерстве сообщили, что будут сотрудничать с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств гибели украинки.

"МИД Украины информирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными", — информируют в МИД.

Напомним, полиция Великобритании сообщила, что в графстве Девон нашли без сознания на пляже 14-летнюю девушку из Украины. Ее пытались спасти местные медики, но усилия были тщетными. В полиции отметили, что сообщили о трагедии ближайших родственников девушки.

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Дата публикации
Просмотры
666
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