Таинственная смерть 14-летней украинки в Британии: в МИД прокомментировали трагедию

МИД подтвердил гибель девушки из Украины.
Смерть 14-летней девушки из Украины в южном Девоне в Великобритании, где ее нашли без сознания, подтвердил украинский МИД и сообщил, что расследование уже продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина.
В Министерстве сообщили, что будут сотрудничать с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств гибели украинки.
"МИД Украины информирован о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве. Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными", — информируют в МИД.
Напомним, полиция Великобритании сообщила, что в графстве Девон нашли без сознания на пляже 14-летнюю девушку из Украины. Ее пытались спасти местные медики, но усилия были тщетными. В полиции отметили, что сообщили о трагедии ближайших родственников девушки.
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