- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Таинственные дроны не дают покоя Дании: военные подтвердили новые полеты
Минобороны Дании сообщило о новых наблюдениях беспилотников над несколькими военными объектами.
Минувшей ночью над несколькими объектами Министерства обороны Дании были замечены беспилотники.
Об этом говорится в заявлении Вооруженных Сил страны.
В ведомстве подтвердили факт появления дронов и сообщили, что для реагирования были задействованы дополнительные силы.
Какие-либо другие детали пока не раскрываются.
Напомним, что НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, направив фрегат противовоздушной обороны в ответ на полеты дронов в Дании.