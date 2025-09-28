Таинственные дроны не дают покоя Дании: военные подтвердили новые полеты

Флаг Дании / © pixabay.com

Реклама

Минувшей ночью над несколькими объектами Министерства обороны Дании были замечены беспилотники.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных Сил страны.

В ведомстве подтвердили факт появления дронов и сообщили, что для реагирования были задействованы дополнительные силы.

Реклама

Какие-либо другие детали пока не раскрываются.

Напомним, что НАТО усиливает свою миссию в Балтийском море, направив фрегат противовоздушной обороны в ответ на полеты дронов в Дании.