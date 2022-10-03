Таинственные дроны шпионили за обучением украинцев на военной базе в Германии

Неизвестные пытались с помощью беспилотников шпионить за военными учениями Вооруженных сил Украины на немецкой военной базе.
В ночь на 1 октября над немецкой базой в Вильдфлекене, где украинская армия учится использовать военные машины Dingo-2, было замечено несколько беспилотников.
Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.
По данным издания, Германия согласилась отправить Киеву 50 таких машин для использования военными и правоохранительными органами.
Наличие беспилотников подтвердило Федеральное министерство обороны.
Министерство также подтвердило, что полиция начала расследование возле военного полигона на границе между Баварией и Гессеном после того, как были замечены беспилотники.
По словам источников Business Insider, было замечено более десяти дронов, которые не представляют опасности для населения.
Издание пишет, что пока нет достоверных подтверждений, что за действиями украинских военных следили именно россияне.
В последние месяцы таинственные дроны неоднократно видели по всему миру, в частности в последние дни они появлялись над норвежскими нефтяными платформами. Несколько из них вошли в так называемую зону безопасности и эти действия были квалифицированы как умышленный акт слежения.
Напомним, ранее российские шпионы уже следили за украинскими военными, когда они находились на учениях в Германии. Они пытались считывать данные с мобильных устройств солдат Вооруженных сил, а также запускали минидроны для наблюдения за местностью.
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