Таинственные дроны шпионили за обучением украинцев на военной базе в Германии

Неизвестные пытались с помощью беспилотников шпионить за военными учениями Вооруженных сил Украины на немецкой военной базе.

В ночь на 1 октября над немецкой базой в Вильдфлекене, где украинская армия учится использовать военные машины Dingo-2, было замечено несколько беспилотников.

Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.

По данным издания, Германия согласилась отправить Киеву 50 таких машин для использования военными и правоохранительными органами.

Наличие беспилотников подтвердило Федеральное министерство обороны.

Министерство также подтвердило, что полиция начала расследование возле военного полигона на границе между Баварией и Гессеном после того, как были замечены беспилотники.

По словам источников Business Insider, было замечено более десяти дронов, которые не представляют опасности для населения.

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Издание пишет, что пока нет достоверных подтверждений, что за действиями украинских военных следили именно россияне.

В последние месяцы таинственные дроны неоднократно видели по всему миру, в частности в последние дни они появлялись над норвежскими нефтяными платформами. Несколько из них вошли в так называемую зону безопасности и эти действия были квалифицированы как умышленный акт слежения.

Напомним, ранее российские шпионы уже следили за украинскими военными, когда они находились на учениях в Германии. Они пытались считывать данные с мобильных устройств солдат Вооруженных сил, а также запускали минидроны для наблюдения за местностью.

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