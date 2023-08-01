Таинственный купол, выброшенный на австралийский пляж, наконец-то идентифицирован: что это такое (фото)

Таинственный металлический купол, найденный на австралийском пляже и вызвавший различные теории происхождения, наконец-то идентифицирован.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Гигантский металлический предмет, шириной более двух метров и высотой почти три метра, обнаружили местные жители на пляже Грин-Хед.

После двухнедельного расследования Австралийское космическое агентство (ASA) объявило, что объект принадлежит Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Мы пришли к выводу, что объект, скорее всего, является обломком отработанной третьей ступени ракеты-носителя для полярных спутников (PSLV)", — говорится в сообщении ASA в Twitter. "PSLV – это ракета-носитель средней грузоподъемности, эксплуатируемый ISRO".

Купол на австралийском пляже / Фото: Nine

К слову, ASA и другие ученые поначалу подозревали, что купол является мусором из космического автомобиля, тогда как полиция заявила, что "не сможет подтвердить" военный предмет, когда они открыли расследование в австралийских силах обороны.

Другие предположили, что цилиндр мог упасть с рейса MH370, пропавшего на побережье Западной Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту. Однако эта теория была быстро отвергнута, и Джеффри Томас, авиационный эксперт, сказал, что нет шансов, что это может происходить из самолета.

Теперь АСА объявила, что дальше будет с куполом.

"Фрагменты остаются на хранении, а Австралийское космическое агентство работает с ISRO, что обеспечит дополнительное подтверждение для определения следующих шагов, в частности, рассмотрение обязательств в соответствии с космическими соглашениями Организации Объединенных Наций. Австралийское космическое агентство стремится к долгосрочной устойчивости космической деятельности, в частности уменьшение засорение, и продолжает подчеркивать это на международной арене", — говорится в сообщении.

Напомним, мужчина обнаружил кости дельфина в возрасте 8000 лет, роя бассейн в своем саду. Среди костей был найден сломанный инструмент из рога оленя.

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