Таинственный объект взорвался в Польше: что известно об инциденте возле границы с Украиной

«Шахед» \ фото иллюстративный

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве, которое находится на границе с Украиной, взорвался неизвестный объект.

Это событие вызвало широкий резонанс: местные медиа и эксперты сразу допустили, что это мог быть российский дрон типа «Шахед».

Что известно об инциденте в Польше — узнайте в материале ТСН.ua.

Загадочный взрыв в Польше

В ночь с 19 на 20 августа 2025 года в селе Осины Люблинского воеводства в Польше взорвался неизвестный объект. Он упал примерно в 100 километрах от украинско-польской границы и в 40 километрах от Варшавы.

Местный полицейский Марцин Йозвик в беседе с журналистами сообщил, что сообщение о взрыве в селе Осины было получено в 2:22.

По данным правоохранителей, предмет упал на кукурузное поле, после чего произошел взрыв.

После взрыва в трех соседних домах выбило стекла из окон, но никто не пострадал. На месте инцидента обнаружили подгоревшие металлические и пластиковые обломки, а также обгоревшие кочаны кукурузы.

«При расследовании мы обнаружили металлические и пластиковые части неизвестного предмета на незастроенной территории. Повреждено хозяйственное здание: выбило окна и повредило дверь», — говорится в сообщении полицейских.

Обломки, обнаруженные на месте взрыва неизвестного объекта / Источник: Х

По словам старшего сержанта Марцина Йозвика, на территории видны следы от обжига, но отсутствует кратер от удара. Командир пожарной охраны Зенон Писевич сообщил, что тушение не было нужно.

В настоящее время расследование продолжается, полиция охраняет место взрыва, но официально не подтвержден военный характер дрона.

Также в соцсетях появилось видео взрыва.

Что говорят военные и власть

В Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши отметили, что нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 20 августа не зафиксированы «ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси».

Там сообщили, что обнаруженный объект может быть частью старого двигателя с пропеллером.

«После предварительного анализа записей радиолокационной системы минувшей ночью не было зафиксировано ни одного нарушения воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси. Информация об обнаружении обломков объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, была передана в Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента», — говорится в сообщении военных.

Тем временем власти Польши рассматривают три сценария:

это мог быть военный беспилотник,

использование дрона для контрабанды;

диверсии на территории страны.

«По предварительному анализу радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства, что не означает, что мы не будем проверять событие в этом направлении. Это одна из гипотез. Дроны — это небольшие объекты, потому что, вероятнее всего, мы говорим о разбившемся дроне. Сейчас у него нет признаков, которые бы сразу свидетельствовали о военном характере, — сказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш.

Местные медиа сообщают о российском «Шахеде»

По неофициальной информации газеты Rzeczpospolita это мог быть российский беспилотник Shahed, который Россия использует в оккупационной войне против Украины.

«Объектом, разразившимся в Осинах, мог быть иранский беспилотный аппарат типа Shahed 131 или 136 (в российской терминологии Герань-1 и Герань-2). В 2023 году Россия приступила к производству Shahed 136 с использованием собственных электронных компонентов», — говорится в материале издания.

В то же время военный портал Defense Express также заявляет, что неизвестным взорвавшимся в Польше объектом мог быть «Шахед».

«Все указывает на то, что российский дрон типа «Шахед» сегодня, в ночь на 20 августа, нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от ее границы и в 70 км от Варшавы рядом с поселком Осины в Люблинском воеводстве», — отмечают аналитики.

Между тем, официально речь идет лишь о «неустановленном объекте», который упал и взорвался около полуночи.

Эксперты отмечают, что взрыв произошел в поле, вдали от населенных пунктов. Его силы хватило, чтобы в ближайшем здании вылетели стекла. Эту информацию также подтвердила полиция.

Там отмечают, что в вопросе причин взрыва Варшава избрала стратегию возражения, ведь командование заявило, что нарушения воздушного пространства не были зафиксированы.

Похожие случаи

Аналитики Defense Express напомнили, что в мае 2023 года российская ракета Х-55 упала у города Быдгощ. Эксперты провели параллель, что тогда власти также сначала отрицали нарушения, а затем признали факт, что привело к скандалу.

«Аналогичный метод — сначала не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские шахеды взрываются регулярно», — отмечают аналитики.

Впоследствии 29 декабря того же года еще одна российская ракета ворвалась в воздушное пространство Польши. Тогда она провела в небе над страной три минуты, углубившись в 40 километров.

Еще один инцидент произошел 5 ноября 2022 года в польском Пшеводуве, когда погибли два человека. Тогда Россия тоже атаковала Украину. Трагедия в Польше, вероятно, была вызвана ракетой украинской противовоздушной обороны.

Также, 26 августа 2024 года во время массированной атаки РФ на Украину, на территорию Польши залетел воздушный объект из города Шептицкий Львовской области. Этот объект подтвердили три радиолокационные станции.

Он скрылся через 25 километров после пересечения границы. Командование не смогло его сбить из-за погодных условий и отсутствия визуального подтверждения.

Тогда генерал-майор Мацей Клиш Вооруженных сил Польши предположил, что объект мог остаться на территории Польши, хотя не исключал, что он покинул страну.

