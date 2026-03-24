Таинственный "подарок" от Ирана: Трамп заинтриговал заявлением

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп заинтриговал мир заявлением о получении таинственного и ценного «подарка» от представителей Ирана. Этот неожиданный жест доброй воли напрямую связан с нефтегазовой сферой и может стать ключом к дипломатическому завершению войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет CNN со ссылкой на беседу американского лидера с журналистами.

Таинственный презент и Ормузский пролив

Общаясь с прессой в Овальном кабинете, Дональд Трамп отказался раскрывать все карты, однако намекнул, что «подарок» касается разблокирования Ормузского пролива — важнейшей транспортной артерии для мировой торговли энергоносителями, фактически перекрытой из-за боевых действий.

Реклама

«Они сделали нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, который стоит огромных денег, и я не собираюсь говорить вам, что это такое, но это был значительный презент», — рассказал Трамп.

Он добавил, что этот шаг имеет прямое отношение к нефти, газу и потоку ресурсов через пролив.

Смена режима и новые лидеры

Американский президент подчеркнул, что выполнение этого обещания со стороны иранских переговорщиков четко свидетельствует об их готовности к конструктивному диалогу. По его словам, они пообещали сделать этот шаг и сдержали слово, что означает только одно – Вашингтон сейчас сотрудничает с «правильными людьми».

Более того, Трамп охарактеризовал последние события в ближневосточном государстве как фактическую смену власти. Он отметил, что нынешние лидеры кардинально отличаются от тех, с кем Соединенные Штаты имели дело в начале конфликта и кто собственно создал все эти масштабные проблемы.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп нацелен на масштабное соглашение с Ираном для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Однако израильские чиновники скептически оценивают шансы успеха.