Российский самолет / © Getty Images

Правительственный российский самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96018, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», совершил неожиданное путешествие в США.

Данные о полете опубликовал сервис Flightradar24.

На борту самолета, обычно используемого для перевозки чиновников РФ, вероятно, находилась делегация, однако ни Москва, ни Вашингтон официально не подтвердили ни одного визита.

Известно, что самолет вылетел из Москвы, после чего совершил короткую остановку в Санкт-Петербурге. Далее борт направился в США, где совершил посадки в двух крупных аэропортах.

Первой точкой был Нью-Йорк — самолет приземлился в 15:27 по местному времени (22:27 по Киеву).

Не было публичных заявлений об официальных встречах или переговорах с российской делегацией в США.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин позвонил по телефону и предлагал помощь США в отношении Ирана на фоне вероятных территориальных амбиций.

«Он звонил на днях, спросил: „Могу ли я вам помочь с Ираном?“ Я сказал: „Нет, вы не можете помочь мне с Россией. Потому что, знаете, за последние несколько недель мы позаботились об Индии и Пакистане…“ — прокомментировал Трамп.

Также известно, что Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом по подозрению в совершении военного преступления, не приедет лично на саммит БРИКС в Бразилии. В Рио-де-Жанейро, где состоится встреча лидеров стран объединения 6-7 июля, российскому лидеру может грозить арест.

Представитель Кремля пояснил, что бразильские власти так и не предоставили достаточных гарантий, которые позволили бы Путину принять участие в офлайн-мероприятии. Вместо него в Бразилию отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.