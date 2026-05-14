Таинственный свиток Мертвого моря связали с пророчествами о "конце света" — исследование

Медный свиток

Археологи выдвинули новую теорию по поводу загадочного Медного свитка, найденного еще в 1952 году вблизи Мертвого моря. В отличие от других свитков, написанных на папирусе или пергаменте, этот артефакт был выгравирован на медных пластинах.

Об этом пишет Daily Mail.

Что обнаружили ученые

Исследователи обращают внимание, что свиток содержит десятки загадочных записей с описаниями тайников золота и серебра. В текстах упоминаются гробницы, цистерны, лестницы и спрятанные контейнеры с кладами.

Археолог Шимон Гибсон из Университета Северной Каролины считает, что свиток мог быть не картой сокровищ, а секретным документом, связанным с восстанием Бар-Кохбы против Римской империи во II веке нашей эры.

По его словам, перечисленные в свитке богатства могли быть средствами, которые тайно собирали для поддержки восстания.

«Медный свиток может хранить доказательства богатства, тайно собранного во время восстания», — предполагает исследователь.

Ученые также напоминают, что именно в этот период среди еврейских общин были распространены апокалиптические настроения и ожидания божественного вмешательства. Поэтому часть экспертов связывает свиток с верованиями о «конце света».

Всего артефакт содержит 64 записи. Некоторые из них описывают конкретные места тайников. Например, один из фрагментов упоминает «сундук с деньгами весом семнадцать талантов», спрятанный под лестницей в долине Ахор.

Несмотря на десятки лет поисков, ни одно из сокровищ, описанных в свитке, до сих пор не найдено.

Одной из главных загадок остается то, почему документ изготовили именно из меди. Из-за хрупкости металла свиток было трудно развернуть, поэтому ученые предполагают, что его могли создать как секретную запись, предназначенную только для избранных.

