Так горит путинская нефть: в России загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Завод принадлежит компании "ЛУКойл", его годовая мощность составляет 17 миллионов тонн нефтепродуктов.

Во вторник, 7 февраля, в городе Кстово Нижегородской области России произошел большой пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании "ЛУКойл".

Об этом сообщает The Moscow Post.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка, в которой хранится бензин.

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания, ему предоставлен третий уровень сложности. По предварительным данным, в результате происшествия нет погибших и пострадавших.

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской компании "ЛУКойл", его годовая мощность составляет 17 миллионов тонн нефтепродуктов.

В прокуратуре сообщили, что проводится проверка по факту инцидента на производственном предприятии. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, в учебной части в Нижней Павловке в Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Пожар вспыхнул под утро 9 января.

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