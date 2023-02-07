Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Так горит путинская нефть: в России загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Так горит путинская нефть: в России загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Так горит путинская нефть: в России загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

Фото: скриншот с видео

Завод принадлежит компании "ЛУКойл", его годовая мощность составляет 17 миллионов тонн нефтепродуктов.

Во вторник, 7 февраля, в городе Кстово Нижегородской области России произошел большой пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании "ЛУКойл".

Об этом сообщает The Moscow Post.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка, в которой хранится бензин.

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания, ему предоставлен третий уровень сложности. По предварительным данным, в результате происшествия нет погибших и пострадавших.

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской компании "ЛУКойл", его годовая мощность составляет 17 миллионов тонн нефтепродуктов.

В прокуратуре сообщили, что проводится проверка по факту инцидента на производственном предприятии. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, в учебной части в Нижней Павловке в Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных. Пожар вспыхнул под утро 9 января.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
378
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация