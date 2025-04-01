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Так и до генерала недалеко: Кадыров придумал новую должность для своего сына-подростка
Адам Кадыров в 17 лет получил контроль над силовыми структурами Чечни.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама куратором МВД по республике. Теперь все силовики региона подчиняются подростку без опыта.
Об этом сообщили в МВД Чечни.
В этой должности Кадыров-младший уже успел представить руководителя оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД и наградил сотрудников полиции.
Заметим, Адам Кадыров — обладатель множества наград. Он был удостоен ордена «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Подростку также вручили орден «За служение религии Ислам» I степени.
Когда Адаму было всего 15 лет, он стал начальником отдела безопасности главы Чечни. А в конце ноября 2023 год было объявлено, что парень назначен куратором созданного месяцем ранее чеченского батальона им. Шейха Мансура и награжден «звездой батальона Шейха Мансура».
Напомним, в августе 2023 года Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного крымчанина Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в российском Волгограде. В феврале 2024 года чеченский суд вынес приговор Журавелю — 3,5 года колонии.