Так лучше скользит: в России похоронщики тащили труп по асфальту через двор жилого дома (видео)

Россияне, собственно, в своем репертуаре.
По сети ходят кадры из Сургута, на которых сотрудники похоронного агентства "Северный похоронный дом" тянут тело погибшего человека в черном пакете по асфальту – без носилок. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса "Возрождение", на глазах у людей.
Об этом пишет российский телеграмм-канал BAZA.
Наверное, мужчинам показалось, что таким образом работа будет проделана быстрее. Асфальт покрыт снегом, поэтому скольжение должно быть лучше. Очевидец рассказал, что после многочисленных замечаний мужчины взяли труп в руки и перестали тащить его по земле.
Ранее в Ленинградской области России на трассе "Сортавала" произошла авария. В результате сильного столкновения из багажника автомобиля вывалилось изуродованное тело мертвого мужчины, которого, очевидно, убили еще задолго до самой аварии. У багажника оказались две лопасти, а пассажиры автомобиля пытались скрыться через лес.
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