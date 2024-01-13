Так лучше скользит: в России похоронщики тащили труп по асфальту через двор жилого дома (видео)

По сети ходят кадры из Сургута, на которых сотрудники похоронного агентства "Северный похоронный дом" тянут тело погибшего человека в черном пакете по асфальту – без носилок. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса "Возрождение", на глазах у людей.

Об этом пишет российский телеграмм-канал BAZA.

В России похоронщики протащили труп по асфальту через весь двор жилого дома

Наверное, мужчинам показалось, что таким образом работа будет проделана быстрее. Асфальт покрыт снегом, поэтому скольжение должно быть лучше. Очевидец рассказал, что после многочисленных замечаний мужчины взяли труп в руки и перестали тащить его по земле.

Ранее в Ленинградской области России на трассе "Сортавала" произошла авария. В результате сильного столкновения из багажника автомобиля вывалилось изуродованное тело мертвого мужчины, которого, очевидно, убили еще задолго до самой аварии. У багажника оказались две лопасти, а пассажиры автомобиля пытались скрыться через лес.

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