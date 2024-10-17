"Так мы решили в Вашингтоне": Марк Рютте сделал заявление об Украине в НАТО

Марк Рютте ответил, готов ли Альянс официально пригласить Украину к вступлению.
Украина может стать 33 членом НАТО, поэтому вопрос только во времени.
Об этом перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил генсек Марк Рютте.
Журналист спросил генсека, готов ли Альянс официально пригласить Украину к вступлению?
"Да, в будущем Украина будет 32 или 34 членом НАТО. Сейчас, похоже, Украина будет под номером 33, но, возможно, кто-то другой вступит перед ней. Однако Украина в будущем будет членом НАТО. Так мы решили в Вашингтоне (на саммите НАТО в июле — ред.) Поэтому вопрос во времени", — сказал Рютте.
Тем временем посол Украины в Великобритании сделал заявление о необходимости усиления НАТО, присоединив Украину к Альянсу.
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