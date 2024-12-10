Так называемые детективы под видом расследования выманили у пенсионеров 500 тысяч гривен

После нескольких звонков от фальшивого "детектива", супруги передали деньги для проверки не фальшивые ли они.

К пенсионерам обратился "детектив", якобы занимавшийся борьбой с отмыванием средств. Он заверил, что они стали частью расследования, и их деньги якобы могут быть в опасности. Под влиянием этих убедительных рассказов пара передала значительную сумму денег.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленники убедили пенсионеров, что они привлечены к расследованию отмывания средств. По этой легенде мошенники заставили их передать значительную сумму, которая в итоге составила 11 тысяч фунтов (примерно 500 тысяч гривен).

Супруги начали получать звонки с закрытого номера, где мужской голос представился "детективом". Он утверждал, что участвует в национальной операции по выявлению фальшивых денег и работает под прикрытием в местном отделении полиции. "Детектив" заверил супругов, что привлекает их для проверки денег.

"Детектив", после первого звонка, попросил пожилую пару собрать 7 тысяч евро (около 300 тыс. грн), которые позже забрал неизвестный мужчина афро-карибского происхождения. Через день ситуация повторилась: снова позвонил по телефону "детектив", который попросил собрать новую сумму — 11 тысяч фунтов (более 500 тыс. грн). В этот раз деньги забрал другой мужчина, которого описали как выходца с Ближнего Востока. Когда пенсионеры поняли, что их обманули, они сразу обратились в полицию, которая начала расследование.

Эта история с мошенниками совпала с предупреждением от экспертов по кибербезопасности об атаке, которая могла привести к утечке личных данных пользователей Google. Хакеры, выдавая себя за настоящий сайт Google Authenticator, использовали фальшивый URL-адрес для фишинговой атаки, что позволило им получить доступ к банковским счетам, личным данным и IP-адресам жертв.

Напомним, в Днепре СБУ и прокуратура разоблачили преступную группу, терроризировавшую предпринимателей. Задержан ее лидер — депутат местного совета.

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