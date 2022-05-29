Так называемый "президент" Приднестровья отправил в отставку "правительство" из-за ситуации в Украине

Так называемый "президент республики" Вадим Красносельский отправил в отставку так называемого "премьер-министра" Александра Мартынова вместе со всем его "правительством".
По мнению представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, причиной отставки "правительства" стал срыв общей мобилизации в псевдореспублике.
Такое предположение Братчук выражает изданию "Думская ".
Он уточнил, что самопровозглашенные чиновники полностью провалили всеобщую мобилизацию, на которой так настаивал Кремль, чтобы пополнить армию РФ для боевых действий в Украине.
Интересно, как известно СМИ, после этого главарь Приднестровской Молдавской Республики наградил Мартынова так называемым "орденом Почета".
Напомним, на днях оккупанты ослабили в непризнанном Приднестровье уровень опасности с красного в желтый. Такое решение принято, поскольку понимаю, что провокации не оказывают никакого влияния на Украину.
Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в дальнейшем существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.
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