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Так называемый "президент" Приднестровья отправил в отставку "правительство" из-за ситуации в Украине

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Так называемый "президент" Приднестровья отправил в отставку "правительство" из-за ситуации в Украине

Фото: Getty Images

Так называемый "президент республики" Вадим Красносельский отправил в отставку так называемого "премьер-министра" Александра Мартынова вместе со всем его "правительством".

По мнению представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, причиной отставки "правительства" стал срыв общей мобилизации в псевдореспублике.

Такое предположение Братчук выражает изданию "Думская ".

Он уточнил, что самопровозглашенные чиновники полностью провалили всеобщую мобилизацию, на которой так настаивал Кремль, чтобы пополнить армию РФ для боевых действий в Украине.

Интересно, как известно СМИ, после этого главарь Приднестровской Молдавской Республики наградил Мартынова так называемым "орденом Почета".

Напомним, на днях оккупанты ослабили в непризнанном Приднестровье уровень опасности с красного в желтый. Такое решение принято, поскольку понимаю, что провокации не оказывают никакого влияния на Украину.

Ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в дальнейшем существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.

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