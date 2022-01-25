"Так сложилось": Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского

"Так сложилось": Лукашенко поставил белорусский язык на второе место после русского

Лукашенко обвинял оппозицию в намерении ввести "ползкий" запрет российского.

Александр Лукашенко призвал белорусов не забывать о государственном языке, но признал: для жителей республики он будет на втором месте после русско.

Об этом он заявил во время заседания-совещания с Национальной академией наук Беларуси, пишет БЕЛТА.

По его словам, следует стремиться к тому, чтобы родной язык знать. Впрочем, во главу угла он поставил язык соседнего государства.

"Русский язык — мы и так знаем его лучше белорусского. Так сложилось. Но следом нужно подтягиваться к русскому языку. Следом должен идти "родная белорусская мова", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что власть не насаждает белорусский язык, но без его знания белорусы не могут считать себя белорусами. "И русский язык, и "белорусская мова" – это наше. Нет здесь ничего антироссийского и так далее", — подчеркнул Лукашенко.

К слову, ранее Лукашенко обвинял оппозицию в намерении ввести "ползкий" запрет русского языка. Он подчеркнул, что языковой вопрос в стране закрыт и "эта страница давно перевернута".

Напомним, Александр Лукашенко принял решение об охране границы Белоруссии органами пограничной службы в 2022 году. Особенно беспокоит Лукашенко украинское направление, где возможно "возникновение новых внешних вызовов".

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