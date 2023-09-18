Так умер или живой?: в ГУР отреагировали на слухи о вероятной смерти Кадырова

По информации разведки, Кадыров все еще жив, но находится в тяжелом состоянии

Хотя ряд изданий и чеченские оппозиционеры сообщали, что приспешник Путина Рамзан Кадыров уже умер, на самом деле он еще жив, хотя и находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины.

"Состояние у Кадырова тяжелое, пока еще не умер", – сообщили журналистам источники в разведке.

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Напомним, на днях появились сообщения о резком ухудшении здоровья Кадырова и что чеченский диктатор впал в кому.

Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев отметил, что Кадыров, после того как он находился в коме, предположительно умер вечером 17 сентября.

В то же время представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "не владеет соответствующей информацией" об ухудшении состояния здоровья Кадырова.

По мнению российского аналитика Алексея Лушникова, смерть Рамзана Кадырова может привести к большому политическому катаклизму в Российской Федерации.

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