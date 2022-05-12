"Такая позиция, как и ко вступлению в НАТО": в России заявили об изменении настроений по поводу будущего членства Украины в ЕС

"Такая позиция, как и ко вступлению в НАТО": в России заявили об изменении настроений по поводу будущего членства Украины в ЕС

В Кремле заявили об изменении позиции относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Теперь российские дипломаты говорят, что у них "такая позиция, которая была и по вступлению Украины в НАТО" – отрицательная.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передают российские средства массовой пропаганды.

"Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией вступления Украины в НАТО", — заявил.

Стоит отметить, что в марте член переговорной группы РФ и государственный советник Российской Федерации Владимир Мединский говорил, что Украина якобы предлагала в мирном договоре отказ от вступления в НАТО при условии, что Россия не будет против ее членства в ЕС.

К слову, Россия категорически против выступала против вступления Украины в НАТО, называла это "красными линиями", объясняя угрозу своей безопасности. После того, как РФ напала на Украину, Кремль называл это одной из целей войны против Украины.

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