Такая судьба ждет каждого лоббиста путинского режима в Европе — Подоляк о санкциях против экс-канцлера Германии

Такая судьба ждет каждого лоббиста путинского режима в Европе — Подоляк о санкциях против экс-канцлера Германии

Европейский парламент призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его тесных связей с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эту информацию, предупредил всех, кто имеет деловые или политические отношения со страной-агрессорской Россией, о "бесславном конце", как это произошло с экс-канцлером Германии Шредером.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

"Европейские санкции и лишение личных привилегий — бесславный конец эксканцлера Германии Герхарда Шредера. В конце всегда приходится платить по счетам. Пренебрежение от собственного народа и истории — такова судьба каждого лоббиста путинского режима в Европе", — написал советник ОП.

Напомним, Европарламент поддержал идею ввести санкции против бывшего главы немецкого Федерального правительства Герхарда Шредера. Известно о его тесных политических отношениях с российским диктатором Путиным. "За" санкции против Шредера проголосовало подавляющее большинство европарламентариев.

Дмитрий Кулеба: некоторые мировые лидеры не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Читайте также: