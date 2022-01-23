"Такая жизнь": премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за Омикрона в стране

Свадьба была запланирована на лето этого года.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за новой волны коронавируса в стране, вызванной новым штаммом "Омикрон".
Как сообщает CNN, об этом она заявила, выступая 23 января на брифинге касательно COVID-19.
Так, Ардерн отметила, что в Новой Зеландии уже зафиксировано девять случаев инфицирования "Омикроном" — все больные — члены одной семьи из города Мотуэка, которые в минувшие выходные ездили в Окленд.
"Моя свадьба не состоится, но я просто присоединюсь ко многим другим новозеландцам, пережившим подобный опыт в результате пандемии", — сказала глава правительства страны. На вопрос, как она относится к своему решению отменить свадьбу, которая должна была состояться этим летом, Ардерн ответила: "Такая жизнь".
Стоит напомнить, что в прошлом месяце власти страны заявили, что откладывают поэтапное открытие границы до конца февраля из-за опасений вспышки COVID-19.
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