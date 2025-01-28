Однако журналист не предоставил никаких доказательств своих слов о якобы покушении на Путина или участии администрации Байдена в таких действиях.

Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с Мэттью Тайбби сделал резонансное заявление, обвинив администрацию президента США Джо Байдена в попытке ликвидировать российского диктатора Владимира Путина.

Видео с обсуждением было опубликовано в социальной сети X.

Карлсон отметил, что, по его мнению, такие попытки могли быть опасны для мировой стабильности, поскольку в случае смерти Путина возникнет вопрос, кто возьмет под контроль Россию и ее ядерный арсенал.

"Я думаю, это одна из причин, почему Тони Блинкен так настаивал на настоящей войне, пытаясь убить Путина, например, что администрация Байдена и сделала. Они это сделали. Это безумие. Кто же возьмет на себя управление Россией? И что произойдет с ее ядерным арсеналом?" – заявил Карлсон.

Однако журналист не предоставил никаких доказательств своих слов о якобы покушении на Путина или участии администрации Байдена в таких действиях. Он также обвинил бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена в "настойчивости" в отношении войны.

Напомним, скандальный американский экстелеведущий Такер Карлсон, недавно использованный российскими пропагандистами для более чем двухчасового разговора с президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным, заявил, что так и не понял из интервью хозяина Кремля, почему украинцев нужно "денацифицировать".