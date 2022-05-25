"Такие провокации не оказывают влияния на Украину": в Приднестровье объявили желтый уровень опасности

Российские военные ослабили в непризнанном Приднестровье уровень опасности с красного до желтого, понимая, что такие провокации не оказывают никакого влияния на Украину.
В Приднестровском направлении государственная граница Украины защищена и укреплена.
Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 25 мая.
"В самом Приднестровье уже наигрались в эту "угрозу" и даже сами себе ослабили уровень "беспокойства" с красного до желтого, понимая, что такие провокации не оказывают никакого влияния на Украину", – сообщила Гуменюк.
Она также заверила, что украинские военные организовали надежную оборону границы с непризнанным Приднестровьем.
Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что дальше существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.
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