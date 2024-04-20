Путинская подстилка Маргарита Симоньян решила пофантазировать о целесообразности применения виселиц и работы вешателей. В частности, она вспомнила графа Муравьева, публично повесившего 128 боевиков. По мнению пропагандистки, России нужны палачи, чтобы навести порядок на ВОТ Украины.

Об этом пишет ЦПИ.

"Он говорил: "Я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из Муравьевых, которые вешают сами", — отметила она.

Симоньян, конечно, недовольна тем, что западная пресса называла "боевиков" инсургентами. Мол, они творили "неслыханные зверства" во время Польского восстания в отношении военных, священнослужителей и простых людей.

"Вот он повесил этих 128 человек. Что хочу сказать. Вот такие вешатели нам нужны! Не знаю, дойдет ли до Польши, но те территории, которые уже наши... Нам очень нужна дисциплина", — подытожила сумасшедшая.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян.

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