"Такие же зверства: израильский журналист сравнил нападение ХАМАС с действиями РФ в Украине

Зверства боевиков ХАМАС на территории Израиля, очень напоминает то, что делали оккупанты в Черниговской, Сумской и Киевской областях в начале полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире одного из израильских каналов рассказал местный журналист Сергей Гранкин, который находился в Украине в первые месяцы российского вторжения, передает Сursorinfo.

"В Израиле это сравнивать не с чем. В Украине я был в первые месяцы войны, как раз когда захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, Чернигов, Сумы. И я видел этих людей, эти кадры, которые они мне показывали на телефонах. Вот ровно то же самое. Так же хладнокровно подходили, убивали людей, женщин, детей из автоматов, из пулеметов, причем совершенно с деловым видом, как будто это работа", – заявил он.

Напомним, 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

Согласно последним данным, за два дня конфликта погибло уже 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

ХАМАС захватил несколько десятков заложников в Израиле, среди которых гражданские и военные. Часть из них уже освободили

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть на Родину.

Сегодня, 8 октября, впервые за 50 лет Израиль официально объявил о состоянии войны.

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