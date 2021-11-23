Таких людей в мире – всего 13: в Шотландии живет парень с очень редким заболеванием

Врачи в течение 10 лет не могли установить верный диагноз.

18-летний Дилан Ломбард из Глазго , Шотландия, имеет чрезвычайно редкое заболевание – гипоплазию нижней челюсти с глухотой и признаками прогероида (МДП). Его организм не в состоянии накапливать жировую ткань под кожей. От такой болезни страдает только один из шестисот миллионов человек, то есть 13 человек.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Отмечается, мальчик родился с синдромом МДП. Первые признаки мама заметила в 18 месяцев. Женщина увидела, что Дилан очень похудел, поэтому обратилась к медикам. Врачи долго не могли установить верный диагноз. Им на это потребовалось 10 лет. Дилан рассказывает, что в детстве из-за непохожести на других людей он испытывал травлю. Шотланский мальчик рассказал, что когда ему наконец-то поставили диагноз, он почувствовал облегчение.

Дилан не отчаялся. Он создал собственную платформу, чтобы информировать общественность о MDP и рассказывать о своей жизни. Он любит рассказывать свою историю и общаться с людьми со всего мира, потому что когда он это делает – это делает его более сильным человеком. Из-за этого заболевания Дилан не может заниматься многими физическими упражнениями, поэтому он нашел свою страсть в фотографировании.

Справка:

Синдром MДП, также известный как дисплазия нижней челюсти с глухотой и признаками прогероида, является чрезвычайно редким метаболическим расстройством, препятствующим накоплению жировой ткани под кожей. Известно, что он влияет только на очень малое количество людей во всем мире. Недавние исследования показали, что это может быть вызвано аномалиями гена POLD1 на хромосоме 19, что приводит к тому, что фермент, важный для репликации ДНК, является дефектным.

Симптомы:

гипоплазия нижней челюсти (небольшая нижняя челюсть),

глухота,

подтяжка кожи,

липодистрофия (уменьшение жира под кожей),

низкий уровень тестостерона у мужчин,

контрактуры длинных сухожилий пальцев ног, что приводит к когтям и скованности суставов.

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