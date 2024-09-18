"Таких мощных взрывов в мировой военной истории не было": эксперт — про бавовну в Тверской области

Такой мощной атаки БПЛА, как по складу боеприпасов в Торопце Тверской области РФ, не было в "мировой военной истории".

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо.

"Видимо, в мировой военной истории так не взрывалось. Потому что взрывы на складе боеприпасов в Тверской области даже привели к землетрясению. Если проанализировать эпизоды Первой мировой войны или взрыв в киевской крепости 1918 года, да и во время Второй мировой войны, ничего подобного не было, чтобы так взрывались склады боеприпасов", — прокомментировал он.

По его словам, боеприпасы со 107-го арсенала ГРАУ были предназначены для российской группировки войск на Курщине.

"К тому же, если сопоставить то, какое значение имел этот 107-й арсенал ГРАУ для российских военных, то есть информация, что именно этот склад отвечал за поставки российской группировке, действующей на Курщине. Именно поэтому все эти боеприпасы теоретически могли прилететь по нашим военным", — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 18 сентября в Тверской области прозвучали мощные взрывы, затем в Сети появились кадры пожара. Под ударом оказался 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

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