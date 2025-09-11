Такое уже было: Зеленский сказал, что ему напоминает атака РФ на Польшу

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Атака на Польшу очень похожа на операции РФ в Крыму. Просто вчера, 10 сентября, вместо «зеленых человечков» поработали российские дроны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Психологически, это ничем не отличается, прямо сейчас технологическая война и не нужны „зеленые человечки“, которые зашли бы на территорию. Сегодня другая война. Ту же роль на территории Польши исполнили беспилотники российского производства», — сказал украинский лидер.

Главное, отмечает он, не довести до войны. Зеленский подчеркнул, что важно пройти это испытание в этот момент сдержанно и спокойно.

«Для меня это очень похоже на Крым. Я считаю, что это этакая репетиция. Меседжи от Путина есть в медиа, они открыты. О тех или иных частях Польши, которые в свое время ей подарил Советский Союз. Риторика та же», — заключил лидер.

Зеленский прокомментировал российскую атаку на Польшу. В частности, он предложил помощь со стороны нашего государства.

«Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия представляет угрозу каждой независимой нации в нашем регионе», — подчеркнул он.

Лидер заверил, что только совместные и скоординированные действия могут обеспечить надежную безопасность.