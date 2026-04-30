Такое в России впервые за 20 лет: в ISW удивили настоящей причиной "голого" парада 9 мая в Москве

Парад победы в Москве / © AFP

Россия проведет уменьшенную версию парада ко Дню победы. Традиционный парад в России по случаю победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в этом году состоится без колонны танков, ракетных установок и другой военной техники.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«Это будет первый случай за почти два десятилетия — и за четыре года войны России в Украине — когда ни одна военная техника не проедет по Красной площади 9 мая. Интересно, что Кремль обычно использовал это мероприятие, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и мировое влияние», — говорится в сообщении экспертов.

В этом году российское Министерство обороны заявило, что традиционного парада не будет. Причиной исключения из действа колонн военной техники, а также курсантов стала «текущая оперативная ситуация».

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков во время телефонной конференции с журналистами обвинил в этом Украину и «ее террористическую деятельность», очевидно, имея в виду атаки Киева по нефтяным объектам в глубинах России.

«Принимаются все меры по минимизации опасности», — сказал он.

«Война России в Украине заставляет Кремль снова снизить уровень празднований ежегодного парада Победы 9 мая, мероприятия, которое Путин традиционно использовал для демонстрации российского военного могущества и победы в Украине», — добавили аналитики.

Парад на 9 мая в Москве — что известно

В параде примут участие «военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и видов Вооруженных сил Российской Федерации». Кроме того, состоится традиционный пролет истребителей, сообщили в Минобороны РФ.

Российские СМИ добавляют, что авиационный сегмент может все еще включать в себя пилотажные группы и истребители Су-25.

Как сообщается, трансляция парада также будет включать кадры российского военнослужащего, который сейчас дислоцируется на фронте в Украине, и несущего боевое дежурство на территории РФ.

Как ожидается, в Москве перед 9 мая готовятся более жесткие ограничения связи, сообщает российская служба BBC. СМИ отмечает, что 5, 7 и 9 мая в столице России могут ограничивать мобильную связь, SMS и работу так называемых «белых списков».

Издание ссылается на источники, близкие к Ростелекому и одному из операторов. Что именно означают «белые списки», BBC не уточняет.

Отметим, что Кремль еще не обнародовал список иностранных лидеров, которые, как ожидается, будут присутствовать на параде 9 мая.

