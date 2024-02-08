Такого еще не было: маму подростка признали виновной в стрельбе, которую устроил ее сын (фото)

В США присяжные признали маму из Мичигана виновной в непреднамеренном убийстве за то, что она не смогла помешать своему сыну совершить смертельную стрельбу в школе.

Об этом пишет BBC.

45-летняя Дженнифер Крамбли стала первым родителем в США, осужденным за непреднамеренное убийство из-за массовой стрельбы, совершенной ребенком.

Прокуроры обвинили ее в небрежности, которая позволила сыну иметь оружие и игнорировании предупредительных знаков. Ее муж Джеймс ждет отдельный суд по тем же обвинениям. Он не признал себя виновным.

Их сын Итан, которому сейчас 17 лет, отбывает пожизненное заключение за убийство четырех одноклассников в средней школе Оксфорда в Мичигане 30 ноября в 2021 году. В результате стрельбы также пострадали семь человек.

Итан Крамбли / Фото: Getty Images

Дженнифер было предъявлено обвинение по четырем пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве, максимальное наказание за каждое из которых составляет 15 лет.

В основе судебного процесса стоял вопрос, могла ли мама предусмотреть и предотвратить смертельное преступление. Дженнифер и ее муж Джеймс купили пистолет, который использовал их сын, всего за несколько дней до стрельбы.

Полиция обвинила их спустя несколько дней после убийства. Копам пришлось искать пару, и они нашли ее в промышленном доме в Детройте по наводке общественности.

Более двух лет их держали в окружной тюрьме без возможности внести залог. Сначала предполагалось, что родителей будут судить вместе, но в ноябре требовалось провести отдельные судебные процессы. Джеймс Крамбли должен предстать перед судом в марте.

Джеймс Крамбли / Фото: Getty Images

На суде прокуроры предоставили доказательства того, что Итан Крамбли нуждался в психиатрической помощи и жаловался на галлюцинации, но его родители не лечили его. Со своей стороны, мама заявила, что не думает, что у ее сына проблемы с психическим здоровьем.

Утром в день стрельбы Итан нарисовал в школе тревожный рисунок, но несмотря на просьбу учителей, родители отказались забрать его домой. Через несколько часов он убил 14-летнюю Хану Сент-Джулиану, 16-летнюю Майр, а также 17-летних Мэдисин Болдуин и Джастина Шиллинга.

Некоторые эксперты предполагают, что дела против Крамбли могут привести к новым обвинениям для родителей детей, совершивших массовые расстрелы.

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Стивен Морс, профессор права и психиатрии Пенсильванского университета, заявил, что не согласен с приговором, утверждая, что поскольку Итан Крамбли признал себя виновным, он был единственным, кто несет ответственность за стрельбу.

"Я понимаю, что она не обязательно была лучшей матерью в мире, но это не преступление", – сказал он.

Морс сказал, что, по его мнению, это решение может создать плохой прецедент, заставив суды искать "козлов отпущения" в подобных ситуациях.

Другие говорят, что этот случай был настолько необычным, что вряд ли он будет иметь более широкие последствия.

"Я не боюсь, что это откроет шлюзы для родителей, которым будут предъявлены обвинения по рядовому делу, если такое существует", — сказал Фрэнк Вандерворт, клинический профессор права Мичиганского университета. "Я думаю, что факты этого дела настолько уникальны и в известной степени экстремальны".

Прокуроры пытались подать то же самое во время двухнедельного судебного разбирательства, утверждая, что Дженнифер проигнорировала просьбу сына о помощи, несмотря на то, что выражала обеспокоенность по отношению к нему в личных сообщениях.

Дженнифер Крамбли / Фото: Getty Images

Они показали сообщение между Дженнифер и мужчиной, с которым у нее был роман, в котором она сказала перед посещением школьного собрания в день стрельбы, что боится, что ее сын сделает "что-то глупое".

Когда она выступила в суде, попыталась возложить вину на своего мужа за пистолет, купленный для их сына.

Она рассказала присяжным, что ее муж привел Итана в оружейный магазин на следующий день после Дня благодарения и купил ему пистолет в подарок.

Она сказала, что "не чувствовала себя комфортно", отвечая за сохранность оружия, и поручила Джеймсу Крамбли управлять им.

Семьи жертв выразили разочарование тем, что школьные чиновники не столкнулись с такими же юридическими последствиями, как Дженнифер.

Независимое расследование, опубликованное в прошлом году, выявило многочисленные нарушения школьной системы, в частности, разрешение Итану вернуться в класс, не проверив его рюкзак, где находился пистолет.

Школьный округ пообещал пересмотреть и улучшить свою практику и политику в ответ на отчет.

Напомним, на днях в Стамбуле произошла попытка теракта у здания суда. Нападавшие были убиты в перестрелке, в результате которой были ранены шесть человек.

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