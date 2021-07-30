Такого еще не было: в Китае родился самый тяжелый в мире малыш панды

Такого еще не было: в Китае родился самый тяжелый в мире малыш панды

Детеныш весит 249 граммов.

Самая тяжелая в мире новорожденная панда появилась в одном из китайских питомников.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 июля.



Этот малыш — девочка весом 249 граммов. И это в два с половиной раза больше, чем обычно. Такого, говорят зоологи, еще не было. По их словам, роженица и детеныш чувствуют себя хорошо. И все идет, как книга пишет: малыш много ест и спит. А мать радостно о нем заботится.

It is the world's heaviest newborn captive panda! Mei Qian, panda mama at China Conservation and Research Center for the Giant Panda in Sichuan, gave birth to a 249-gram cub on Tuesday. pic.twitter.com/3KTV4AwVNf — People's Daily, China (@PDChina) July 29, 2021

Напомним, маленький орангутан родился в одном из зоопарков Тель-Авива. Зоологи счастливы, ведь такого здесь не случалось больше десяти лет. Это семья Суматранских орангутанов, одного из самых редких видов на планете. В дикой природе их осталось около 14 тысяч.

Новости мира: в китайском питомнике родился самый тяжелый в мире малыш панды

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