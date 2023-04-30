Часть "мобилизованных" Министерством обороны зэков передают в руки НДС, мы узнали о НДК "Поток" от "Газпрома".

В российских тюрьмах началась мобилизация такой силы, какой раньше не было даже во время набора в террористическую частную военную компанию "Вагнер".

Об этом сообщила глава российского фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, информирует Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Сейчас идет абсолютно отчаянная мобилизация, мы такой еще не видели. Даже во времена действия Пригожина и ППК «Вагнер» в российских зонах – не было такого огромного количества людей, которые убираются из зон каждый день", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что часть "мобилизованных" Министерством обороны зэков передают в руки НДС, мы узнали о НДС "Поток" от "Газпрома".

Напомним, ранее сообщалось, что российское Министерство обороны начало вербовать заключенных в тюрьмах РФ на войну в Украину и даже уже отправило в Белгород первую партию "военных".

Кроме того, мы ранее информировали, что в последние дни руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин все больше истерит из-за украинского контрнаступления.

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