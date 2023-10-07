Такого не было 50 лет: наводнение в Индии беспощадно убивает людей и сносит мосты

В индийских Гималаях ледниковое озеро вышло из берегов, из-за чего возникли наводнения. Погибли, по меньшей мере, 42 человека, 150 человек пропали без вести.

Об этом пишет Reuters.

Это наводнение — одно из самых больших стихийных бедствий в регионе за последние 50 лет.

Власти Сиккима рассказали, что спасатели обнаружили 20 тел в этом штате и еще 22 тела в соседнем штате Западная Бенгалия.

Спасательным группам тяжело добираться до пострадавших, потому что районы на севере Сиккима полностью отрезаны большой водой. Наводнение там снесло 15 мостов.

В настоящее время 2 400 человек были эвакуированы, еще 7 600 находятся в лагерях помощи.

Военную технику, включая огнестрельное оружие и взрывчатку, также смывает в реку. В штате Западная Бенгалия люди подхватили минометный снаряд, который впоследствии взорвался, убив одного ребенка и ранив шесть человек.

Ранее стало известно, что в индийском штате Сикким в результате наводнения погибли более 10 человек. Еще 82 человека, в том числе 23 военнослужащих, считаются пропавшими без вести.

По данным Индийского метеорологического департамента (IMD), в штате Сикким выпала пятикратная норма осадков, что не характерно для осени в отдаленном регионе Гималиев.

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