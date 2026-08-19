Экономика Россия / © Associated Press

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Россияне на фоне ухудшения экономической ситуации начали гораздо активнее забирать деньги с банковских счетов. 2026 объемы снятия средств могут почти вдвое превысить показатели 2022 года, а такое поведение населения способно создать дополнительные проблемы для экономики РФ и финансирования войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным Центрального банка РФ, которые приводит The Washington Post, в июне 2026 года россияне сняли со счетов 286,4 млрд рублей – около $4,5 млрд.

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В июле объем снятых средств вырос до $7,3 млрд, а только за первые две недели августа составил еще $3,4 млрд.

Высокопоставленный руководитель «Сбербанка» — крупнейшего розничного финансового учреждения России — заявил, что по итогам 2026 года объемы снятия средств могут быть почти вдвое больше, чем в 2022-м.

Аналитики ISW отмечают, что массовое изъятие денег из банков в сочетании с другими признаками экономического спада может создать для Кремля серьезные внутренние проблемы в преддверии выборов в Госдуму, запланированных на 18–20 сентября.

Особое значение это приобретает на фоне сообщений о том, что Владимир Путин может готовить масштабную мобилизацию после выборов.

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В ISW не ожидают быстрого обрушения российской экономики без дополнительного большого потрясения. Однако ее постепенное ухудшение увеличивает внутреннюю цену войны для Кремля, особенно если Путин потребует от населения новых жертв и привлечения большего количества людей в армию.

Кремль не намерен отказываться от своих целей

Несмотря на экономические трудности, Москва продолжает демонстрировать нежелание снижать свои максималистские требования по отношению к Украине.

18 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская позиция не предполагает замораживания войны вдоль нынешней линии фронта.

Схожую позицию 14 августа озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не согласится на прекращение огня, которое зафиксирует текущую линию столкновения, и намерено продолжать войну, пока не получит договоренностей на собственных условиях.

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Аналитики ISW считают, что Кремль продолжает исходить из расчета Путина на победу в войне на истощение. Москва надеется постепенно продвигаться на фронте и, наконец, пережить западную поддержку Украины и ослабить ее способность обороняться.

В то же время, экономические проблемы внутри России все больше повышают цену такой стратегии для самого Кремля.

К слову, в конце июля The Moscow Times писало, что экономика России фактически остановилась: за первые пять месяцев 2026 года ВВП вырос всего на 0,2%, что в 20 раз медленнее показателей прошлых лет. Несмотря на призывы Путина к стимулированию инвестиций, крупный бизнес, включая «Газпром», «Росатом» и «Новатек», массово сокращает расходы.

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