Такого не было годами: еще одна страна массово разворачивает войска на Ближнем Востоке

Eurofighter Typhoon / © Associated Press

Великобритания существенно усилила свое военное присутствие на Ближнем Востоке, развернув масштабную операцию по обеспечению воздушной безопасности.

По данным Министерства обороны Великобритании, миссия продолжается уже более пяти недель непрерывно - это одна из самых длинных подобных операций последних лет.

Что именно развернули

Британские силы проводят воздушные операции одновременно на нескольких ключевых направлениях – в частности, на Кипре, в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

В состав группировки входят:

истребители Eurofighter Typhoon

малозаметные самолеты F-35B Lightning II

вертолеты AW159 Wildcat

системы противовоздушной обороны и борьбы с дронами

эсминец HMS Dragon

Эти силы обеспечивают защиту британских военных, объектов и союзников в регионе.

Зачем это нужно

В Лондоне объясняют, что развертывание должно умерить угрозы и обеспечить контроль в нестабильном регионе.

Истребители Typhoon способны быстро реагировать на воздушные угрозы, а F-35B проводить разведку и действовать в условиях высокого риска. Вертолеты и корабли дополняют систему, создавая многоуровневую оборону.

Отдельное внимание уделяется борьбе с дронами из-за роста их роли в современных конфликтах.

Что это значит

Фактически Великобритания формирует постоянный оборонительный щит в регионе, объединяя воздушные, морские и наземные силы в единую систему.

Такой подход свидетельствует о переходе от временных операций к долгосрочному сдерживанию и демонстрирует готовность Лондона действовать одновременно на нескольких направлениях.

Это также сигнал союзникам и потенциальным противникам об усилении военной активности Запада на Ближнем Востоке.

