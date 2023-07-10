Такого не было с 1982 года: в Индии мощные наводнения убили более 20 человек (фото)

В столице Индии – Нью-Дели – зафиксировали рекордный по количеству осадков день – такого не было с 1982 года. Ливни вызвали наводнения и оползни, от которых погибли, по меньшей мере, 22 человека.

Об этом пишет CNN.

Индийский метеорологический департамент сообщил, что 9 июля в Нью-Дели выпало 153 миллиметра осадков. Поэтому на севере страны объявили красный уровень опасности — самый высокий. В некоторых регионах местные власти распорядились закрыть школы.

Наводнения в Индии унесли жизни 22 человек / Фото: Associated Press

В Индии сейчас - разгар сезона муссонов, который может продолжаться с апреля по сентябрь. В то же время жители наиболее густонаселенной страны мира являются одними из наиболее уязвимых к последствиям климатического кризиса.

Напомним, в Греции сильное наводнение затопило сотни домов во втором по размерам городе Салоники на севере страны.

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